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Feci olayın adresi Denizli! Pres makinesine başını sokarak intihar etti

DENİZLİ Merkezefendi'de paslanmaz metal ürünlerin yapıldığı iş yerinde çalışan işçi Bahattin A. (44), başını pres makinesine sokarak intihar etti.

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Bahattin A.'nın (44), başı pres makinesine sıkışmış, cansız bedeni bulundu. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, Bahattin A.'nın intihar ettiğini belirledi.

Sümer Mahallesi'nde paslanmaz metal ürünlerin imalatını yapan iş yerinde çalışan Bahattin A.'nın dün gece eve gitmemesi üzerine ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan polis, bu sabah Bahattin A.'nın çalıştığı Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine gitti.

Başı pres makinesine sıkışmış şekilde bulundu

Kapının açık olduğunu fark eden ekipler, içeri girdiklerinde Bahattin A.'nın, başı pres makinesine sıkışmış cansız bedeniyle karşılaştı. İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis, Bahattin A.'nın başını pres makinesine sokarak, intihar ettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Bahattin A.'nın cenazesi otopsi için ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis, intiharla ilgili soruşturma başlattı.

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