BIST 1.110
DOLAR 7,35
EURO 8,67
ALTIN 457,54
HABER /  YEREL

Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken; kısa süreli deprem nedeniyle herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 20.57 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre altındaki kısa süreli depremin vatandaşlar tarafından hafif şiddette hissedildiği öğrenildi.

Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (21 Ağustos Cuma)
Galatasaray yeni transferi Zach Hankins'le yollarını ayırdı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşine daha fazla yetki devretti
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu ve Yavaş'tan ilk paylaşım
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ müjdeyi yerden yere vurdu
MHP, Erdoğan'ın 'Karadeniz'de doğal gaz' müjdesi sonrası efsane şarkıyı paylaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Dünya genelinde vaka sayısı 23 milyonu geçti
Milli Savunma Bakanlığından doğal gaz paylaşımı: Müjdeler olsun
Şanlıurfa'da karantina kurallarını ihlal edenler öğrenci yurtlarına yerleştirilecek
Sivas'ta acı gerçek arkadaşları muhtarı arayınca ortaya çıktı
Feci olayın adresi Denizli! Pres makinesine başını sokarak intihar etti
12 imamlar orucu nasıl tutulur neler yapılmaz 2020 ne zaman?
Yorumlar