Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken; kısa süreli deprem nedeniyle herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 20.57 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre altındaki kısa süreli depremin vatandaşlar tarafından hafif şiddette hissedildiği öğrenildi.

Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.