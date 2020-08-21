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Çanakkale'de 65 yaş ve üstüne kısıtlama

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun önerileri doğrultusunda 65 yaş ve üstüne kısıtlama getirildi.

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ÇANAKKALEde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların hastane ve muayene randevusu olanlar hariç saat 08:00-10:00 ve 16:30-19:30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına karar verildi.

Bu vatandaşların alışverişlerini kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerinden sabah 10.00-12.00 saatlerinde yapabileceklerinin belirtildiği karara göre, aynı kapsamdaki vatandaşların düğün, nikah, nişan, gelin alma, sünnet, cenaze, taziye gibi etkinliklere katılımları da yasaklandı.

Kentte köy ve sokak düğünlerinin de en geç 23:30’da bitmek üzere en fazla 2 saat yapılması kararlaştırıldı.

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