BIST 1.110
DOLAR 7,35
EURO 8,67
ALTIN 457,54
HABER /  GÜNCEL

Meteoroloji'den Kars'a sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kars çevrelerinde akşam saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağmur konusunda uyardı.

Abone ol

KARS çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmeye göre, 21.30-23.00 saatlerinde Kars çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak, kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (21 Ağustos Cuma)
Galatasaray yeni transferi Zach Hankins'le yollarını ayırdı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşine daha fazla yetki devretti
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu ve Yavaş'tan ilk paylaşım
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ müjdeyi yerden yere vurdu
MHP, Erdoğan'ın 'Karadeniz'de doğal gaz' müjdesi sonrası efsane şarkıyı paylaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Dünya genelinde vaka sayısı 23 milyonu geçti
Milli Savunma Bakanlığından doğal gaz paylaşımı: Müjdeler olsun
Şanlıurfa'da karantina kurallarını ihlal edenler öğrenci yurtlarına yerleştirilecek
KPSS lisans sınavı ne zaman ÖSYM 2020 başvuru ekranı açıldı
Yorumlar