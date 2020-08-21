Meteoroloji'den Kars'a sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kars çevrelerinde akşam saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağmur konusunda uyardı.

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KARS çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmeye göre, 21.30-23.00 saatlerinde Kars çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak, kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.