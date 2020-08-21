Manchester United'ın yıldızı Harry Maguire tutuklandı!

Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın stoperi Harry Maguire, Yunanistan tatilinde tutuklandı.

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Manchester United kaptanı Harry Maguire, Mikonos tatilinde adayı karıştırdı. Tatil için Yunanistan'ın ünlü adasına giden 27 yaşındaki futbolcu, polis memurlarıyla arasında çıkan olayın ardından tutuklandı.

Mikonos Emniyetinden yapılan açıklamada; Maguire ve iki Britanya vatandaşının güvenlik güçlerine sözlü ve fiziki saldırı nedeniyle tutuklandığı belirtildi. İngiliz stoper, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkarılması için Siros Adası'na götürüldü.

Manchester United, yaptığı açıklamayla, süreci takip ettiğini duyurdu. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Maguire ile iletişim kurulduğu ve takım kaptanının Yunan yetkililerle işbirliği içerisinde olduğu ifade edildi.