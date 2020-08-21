Basketbol Süper Ligi 15 takımla oynanacak

Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün çekilme kararı sonrası, Süper Lig'e çıkmak için başvuran Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü'nün talebi kabul edilmedi.Abone ol
Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünün ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu müsabakalarından çekilme kararının ardından takım sayısında oluşan azalma nedeniyle Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etmek için başvuran tek takım olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübünün başvurusu reddedildi.
Denizli ekibinin lisans başvuru dosyasının incelenmesi sonucunda 'Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda istenen şartları karşılayamaması üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübünün Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etme başvurusunu kabul etmedi.
lig 15 takımla başlayacak
Yaşanan gelişmeler sonrasında Basketbol Süper Ligi’nin önümüzdeki sezon 15 takımla oynanmasına karar verildi.