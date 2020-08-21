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TEKSÜT Bandırma, Basketbol Süper Ligi'nden çekildi

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Teksüt Bandırma, ligden çekildiğini duyurdu.

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Teksüt Bandırma Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, çekilmenin gerekçesinin ekonomik nedenler olduğu bildirildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aylardan beri ekonomik zorluklarla boğuşuyoruz. Bu yüzden ING Basketbol Ligi'nden çekilme kararı aldık. Tabii ki 25 yılı aşkın bir süredir tertemiz bir geçmişi bulunan kulübümüzü ligden çekmemiz nedeniyle yüreğimiz kan ağlıyor ama yapacak bir şey yok. Ancak kulübümüzü kapatmıyoruz. Kulüp olarak faaliyetimiz sürecek."

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