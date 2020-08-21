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İstanbul Valiliği'nden o polisler için yeni karar

Kadıköy'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir kadına müdahale eden ve görevden alınan iki polis için İstanbul Valiliği yeni bir karar daha aldı.

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KADIKÖY'de "Sağlık İçin Hepimiz İçin Kovid-19 denetlemeleri"nde bir kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olaya ilişkin görevden uzaklaştırılan polisler görevlerine iade edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kadıköy ilçemizde 19 Ağustos'ta R.B isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden

uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü doğrultusunda göreve iade edilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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