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UEFA Avrupa Ligi'nin en büyüğü yine Sevilla

UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalyan devi Inter'i 3-2 yenen Sevilla 6. finalinde 6. kupasını müzesine götürdü.

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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu. Sevilla 6. finalinde 6. kupasını kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle seyircisiz ve tek maçlı eliminasyon sistemi üzerinden 8'li final olarak Almanya'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nin final karşılaşmasında İspanyol ekibi Sevilla ile İtalyan temsilcisi Inter karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan Inter, 4. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı kazanan Romelu Lukaku, 5. dakikada topun başına gelerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 12. ve 33. dakikalarda sahneye çıkan Luuk de Jong, attığı iki kafa golü ile Sevilla'yı öne geçirdi. 35. dakikada Diego Godin yeniden skoru eşitlerken; ilk yarı da 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısında iki takım da kontrollü oyun tercih ederken, dengeyi 74'te Diego Carlos bozdu. Carlos attığı golle takımını öne geçirdi ve kupanın sahibini tayin etti: 3-2.

Sevilla daha önce 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında mutlu sona ulaşmıştı.

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