BIST 1.110
DOLAR 7,31
EURO 8,61
ALTIN 455,75
HABER /  POLİTİKA

Bakan Albayrak paylaştı: Zafer inananlarındır

Demirören Haber Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tuna-1'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedilmesine ilişkin, "Zafer, inananlarındır. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz; milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinin Tuna-1'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Zafer, inananlarındır. İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah, her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz; milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray yeni transferi Zach Hankins'le yollarını ayırdı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşine daha fazla yetki devretti
Türkiye'nin bulduğu doğalgaz kaç yıl yeter? 80 milyar dolardan fazla ediyor
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu ve Yavaş'tan ilk paylaşım
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ müjdeyi yerden yere vurdu
MHP, Erdoğan'ın 'Karadeniz'de doğal gaz' müjdesi sonrası efsane şarkıyı paylaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığından doğal gaz paylaşımı: Müjdeler olsun
Şanlıurfa'da karantina kurallarını ihlal edenler öğrenci yurtlarına yerleştirilecek
Sivas'ta acı gerçek arkadaşları muhtarı arayınca ortaya çıktı
Feci olayın adresi Denizli! Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Emine Erdoğan'dan Karadeniz'de keşfedilen doğalgaza ilişkin paylaşım
Cuma namazı kılınışı Diyanet kaç rekattır?
Yorumlar 2 yorum