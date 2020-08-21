Bakan Albayrak paylaştı: Zafer inananlarındır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tuna-1'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedilmesine ilişkin, "Zafer, inananlarındır. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz; milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinin Tuna-1'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Zafer, inananlarındır. İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah, her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz; milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun" ifadelerini kullandı.