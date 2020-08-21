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Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (21 Ağustos Cuma)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1203 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 255 bin 723, can kaybı 6 bin 80 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen koronavirüs olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 21 Ağustos 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 92 bin 227 yeni test yapıldı, 1203 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 772 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 6 milyon 154 bin 157, vaka sayısı 255 bin 723, vefat sayısı 6 bin 80 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 749, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

"Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen koronavirüs olacak" ifadelerini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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