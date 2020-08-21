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Galatasaray yeni transferi Zach Hankins'le yollarını ayırdı

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, 17 gün önce transfer ettiği ABD'li oyuncu Zach Hankins'le yollarını ayırdı.

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Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'na yeni transfer Zach Hankins'ten şok bir haber geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Zach Hankins ile kulübümüzün yolları, oyuncunun yaşadığı ve sezon öncesi hazırlık dönemimizi etkileyecek sağlık problemleri sebebiyle karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılmıştır. Zach Hankins'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kariyerinin geri kalanı için başarılar dileriz" denildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zach Hankins, "Öngörülemeyen sebeplerden dolayı, İstanbul'da yaşamaya daha başlayamadan Galatasaray ile yolları ayırdığımı üzülerek açıklıyorum. Kulübe iş birliği, bana olan ilgileri ve taraftarların inanılmaz destekleri için minnettarım. Ailem, takım ve ben gelecekte beni bekleyen her şey için heyecanlı ve hazırız" ifadelerini kullandı.

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