Türkiye'de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelen illerin sayısı 42'ye çıktı
Artan koronavirüs vakaları üzerine illerin valilikleri 65 yaş üstüne yasak koymaya başladı. İzmir, Bolu ve Balıkesir'in ardından Çanakkale'den de yasak kararı geldi. 65 yaşa sınırlama getirilen il sayısı 42'ye çıktı.
TÜRKİYE'deki koronavirüs vaka sayısı özellikle Kurban Bayramı tatili sonrasında büyük bir sıçrama yaptı. Hal böyle olunca her gün bir kaç ilden ya karantina ya da yasak kararları gelmeye başladı. İllerin valiliklerinin öncelikli olarak aldıkları karar ise 65 yaş üstüne sınırlama getirmek oldu. Covid -19 virüsü açısından tehlikeli grupta olan yaşlılar için 43 ilde yasak sokağa çıkma yasağı getirildi.
Çanakkale : Son olarak cuma günü itibariyle Çanakkale Valiliği, 65 yaş için aldığı sokağa çıkma kısıtlamasını duyurdu. İlde, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların hastane ve muayene randevusu olanlar hariç saat 08:00-10:00 ve 16:30-19:30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı. Bu vatandaşlar alışverişlerini kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerinden sabah 10.00-12.00 saatlerinde yapabilecekler. 65 yaş üstünün düğün, nikah, nişan, gelin alma, sünnet, cenaze, taziye gibi etkinliklere katılımları da yasak. Kentte köy ve sokak düğünlerinin de en geç 23:30’da bitmek üzere en fazla 2 saat yapılması kararlaştırıldı.
Karabük: Karabük'te koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların düğünlere katılmalarına kısıtlama getirildi.
Bayburt: Bayburt'ta 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kimselerin düğün, kına, nişan, nikah, sünnet düğünü, birinci derece yakınlar hariç olmak üzere cenaze, taziye ve pazaryeri ile sosyal faaliyetler gibi toplu yaşam alanlarına girmeleri kısıtlandı.