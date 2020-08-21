Türkiye'de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelen illerin sayısı 42'ye çıktı

Çanakkale : Son olarak cuma günü itibariyle Çanakkale Valiliği, 65 yaş için aldığı sokağa çıkma kısıtlamasını duyurdu. İlde, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların hastane ve muayene randevusu olanlar hariç saat 08:00-10:00 ve 16:30-19:30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı. Bu vatandaşlar alışverişlerini kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerinden sabah 10.00-12.00 saatlerinde yapabilecekler. 65 yaş üstünün düğün, nikah, nişan, gelin alma, sünnet, cenaze, taziye gibi etkinliklere katılımları da yasak. Kentte köy ve sokak düğünlerinin de en geç 23:30’da bitmek üzere en fazla 2 saat yapılması kararlaştırıldı.