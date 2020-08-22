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Jose Sosa resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'yı transfer ettiğini açıkladı. Transfer, sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalından duyurulurken; 35 yaşındaki Arjantinli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Ernesto Sosa ile anlaşma sağlamıştır. Önümüzdeki 2 yıl boyunca formamızı gururla taşıyacak olan Jose Sosa’yla imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor; futbolcumuza çubuklu ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'ye 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olarak gelen Sosa, 2 yıl geçirdiği siyah-beyazlı ekiple bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla 2016-2017 sezonunda İtalya'nın Milan takımına transfer olan Sosa, bir yıl sonra tekrar Türkiye'ye Trabzonspor için döndü.

Trabzonspor'da geçirdiği 3 sezonda kaptanlığa kadar yükselen Arjantinli futbolcu, geride kalan yıl 42 resmi maçta 9 gol atıp, 7 golün pasını verdi. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı da gösterdi.

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