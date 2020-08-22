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Nevşehir'de tamirci koca dehşeti! Eşini arabaya sokup kurşunladı

İhlas Haber Ajansı

NEVŞEHİR'de 2 çocuk babası oto tamircisi eşiyle tartışma yaşadı. Tartışma sonrası eşini bindirdiği arabada silahını çeken cani koca, 11 kez tetiğe bastı. Kurşunların hedefi olan kadın olay yerinde can verdi.

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Güzelyurt Mahallesi'nde oturan çift henüz belli olmayan bir sebepten dolayı tartıştı. Tartıştığı eşini arabaya bindiren oto tamircisi M.D. Cevher Dudayev Mahallesi Çat yolunda yanında bulundurduğu tabanca ile 11 el ateş ederek eşini öldürdü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cinayet zanlısı M.D.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen kadın Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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