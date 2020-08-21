Sivaslı çiftçi tarlasında buldu! Esrarengiz taş 2 katı ağırlıkta

Mermer, bu tarzda bir taşın bölgede ilk kez görüldüğünü belirtip, "Tarlada çalışırken çapaya takıldı. Bölgemizde görülen türde bir taş değil. Merak ederek traktöre koymak istedim. Çok ağır olduğunu fark ettim. Normalde 20-25 kilo gelmesi gerekirdi. Eve taşıyıp tarttığımda 59 kilo olduğunu tespit ettim. Gök taşı olabilir. Bu nedenle taşın incelenmesini istiyorum" dedi.