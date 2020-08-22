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Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen fabrika civarında, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

NTV canlı yayınında yangın hakkında bilgiler paylaşan DHA muhabiri geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti.

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