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Çin'in hamlesi kavgalı olduğu ülkeyi karıştırdı!

Haziran ayındaki çatışmalarda savaşın eşiğine gelen Çin ve Hindistan’da bu kez bankacılık yatırımı konuşuluyor. Çin Merkez Bankası’nın Hintli ICICI Bank’tan küçük oranda aldığı hisse Hindistan’ı karıştırdı

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Çin ve Hindistan arasındaki yaşanan krizi devam  ediyor. Son olarak tartışmalı bölgedeki çatışmalarda en az 20 askerin öldüğü bildirilmişti. 45 yıla varan tartışmanın ardından yaşanan çatışmalar sonrası Hint halkı, Çin'i protesto etmek için meydanlara çıkmıştı.

Kriz hala sürerken Çin, Hindistan'da kritik bir hamle yaptı. Çin Halk Bankası (The People’s Bank of China), Hindistan’ın en büyük bankalarından biri olan ICICI Bank’tan hisse aldı.

Çin bankasının Hint bankasından yüzde 0,0006'lık bir oranda hisse alması Hindistan'd tepkilere neden oldu. Ülkeyi karıştıran alımda Hint medyası, Çin'in bu alımda iyi niyetli olmadığını iddia etti.

Hindistan'ın 4 büyük bankasından birisi
Hindistan’da “4 Büyükler” adı verilen finans kuruluşları arasında yer alan ICICI Bank’ın 5 binden fazla şubesi, 16 bini aşkın ATM'si bulunuyor. Hint bankasının  BAE, Bahreyn, Malezya, Belçika, ABD, Almanya gibi ülkelerde de şubeleri var.

Bankanın geliri 13 milyar dolar civarındayken 140 milyar dolar toplak aktifi mevcut. Ayrıca bankanın hisseleri Mumbai Borsası’nda işlem görüyor.
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