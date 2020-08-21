Doğalgaz nasıl bulundu? Bakan Dönmez açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu doğalgaz keşfiyle ilgili yaşananları ilk kez anlattı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olduğunu söyledi. Yeni bir kaynak bulunamaması halinde rezervin Türkiye'nin 7-8 yıllık ihtiyacını karşılayacağını anlatan Dönmez, işletmenin Türkiye Petrolleri tarafından yürütüleceğini açıkladı.

Fatih sondaj gemisinin çalışmaları ve bundan sonraki süreçte yaşanacak gelişmelerle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber canlı yayınında merak edilenleri cevapladı.

Bakan Dönmez'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"14 ay önce bu bölgede sismik araştırma çalışmalarına başladık. Yerin röntgenini çekiyoruz. Sonra da uzmanlarımız burada değerlendirme yapıyorlar. Potansiyel bölgeler belirlendikten sonra da arkadaşlarımız buraya sondaj yapılması tavsiyesinde bulundu.

2100 metre civarında bir deniz derinliği var bu bölgede. 1400 metrelik kazından sonra 2 adet gaz akışları gelmeye başladı. Teknik ekip bunları test etti. Basınç okumaları yapıldı. Ve biz bölgede gaz olduğu kararına vardık.

Hasretle beklediğimiz konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza söyledik. Bugünde müjdeli haberi Cumhurbaşkanımızın ağzından duyduk.

"Gazın değeri 65 milyar dolar"

Potansiyeli en yüksek bölgede ilk sondajımızı yaptık. Farklı alanlarda da sismik çalışmalarımızı yapacağız. Bize yakın sahalarda keşifler oldu ama miktar düşüktü. Hedefimiz açıklanan rakamın yukarı yönlü revizesi.

Geriye dönük hesaplandığında gazın değeri 65 milyar dolar. Vatandaşların kullanacağı doğalgaz, ithal ettiğimiz gaza göre daha ekonomik olacak.

Bundan sonraki işlerimiz, sondaj ve sismik faaliyetlerimizi kendi imkanlarımızla yapacağız.

"İşletme Türkiye Petrolleri tarafından yürütülecek"

Boru hattını ihale usulüyle yapabiliriz. İşletme, Türkiye Petrolleri tarafından yürütülecek. Kaynaktan evdeki ocağa kadar yerli ve milli imkanlarla bu süreci yönetecek güce sahibiz.

81 ilimizde doğalgaz kullanıyoruz. Dünyada bu şekilde şebeke genişleten başka bir ülke yok. Birçok malzemeyi yerli sanayi üzerinden yürütüyoruz.

Doğalgaz ve petrole 40 milyar dolar seviyesinde ücret ödüyoruz. Bunları azaltacağız ve cari açıkta pozitif katkı sağlayacağız.

İki yıl içerisinde bir ambargo ile karşı karşıya kaldık. AB'nin Türkiye Petrolleri'nde çalışanlara ve yöneticilere yönelik bir takım yaptırımları oldu. Yabancı uyruklu çalışanlarımıza tacizde bulundular.

Doğu Akdeniz'de son durum

2012 yılında kıta sahanlığımızı Birleşmiş Milletler'e bildirdik. Kıta sahanlığı ne demek; ana karada yer alan ülkenin deniz altında yer alan uzantısıdır. Bunu sınırlandıracak şey nedir karşı kıyıdaki ülke.

Biz Rum yönetiminin ne dediğine bakmaksızın hakkımız olan yerlerde aramalarımızı yapıyoruz.

Yunanistan da kendi kendine bir deniz yetki alanı belirleyerek çalışma yürütmek istiyor. Meis Adası bize 2 km mesafede, Yunanistan ana karasına ise 580 kilometre mesafede.

Fransa bu süreçte başından sonuna kadar Yunanistan'ın yanında yer alıyor.

Dünyadaki örnekler bizim tezimizi destekler mahiyette.

"Akdeniz'de en fazla uzun kıyısı olan ülkelerden birisiyiz"

Bizim güneydeki kıyı uzunluğumuz yaklaşık 1750 kilometre. Akdeniz'de en fazla uzun kıyısı olan ülkelerden birisiyiz. Menfaat birliği yaparak Türkiye'yi oyun dışına tutma anlayışı var. Milletimizin duası ve desteğiyle geri adım atmadık. Sonuna kadar haklıyız. Diyaloğa açığız ama kendi yetki alanımızı kimseyle paylaşmayız.

Yunanistan, Mısır ile gitti anlaşma yaptı. Haklı gözükmeye çalışıyorlar. Türkiye'de buna 'evet' diyecek bir yönetim ve lider yok.

Son yıllarda Mavi Vatan kavramı gelişti. Bu sularda bizim hukuka saygılı olarak egemenlik hakkımız var."