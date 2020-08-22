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AB'den Türkiye'nin doğalgaz rezervi keşfine ilk yorum

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfine ilişkin, "Doğal gaz kaynaklarının bulunması ekonomiye ve kalkınmaya önemli bir katkıda bulunacaktır." dedi.

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Bir dizi ziyaret için eşi Marilena Georgiadou Berger ile Karabük'e gelen Büyükelçi Christian Berger, Safranbolu ilçesindeki Cinci Hanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini açıkladığını ifade eden Berger, bunun güzel bir haber olduğunu söyledi.

Berger, "Doğal gaz kaynaklarının bulunması ekonomiye ve kalkınmaya önemli bir katkıda bulunacaktır. Umarın en kısa sürede kullanılabilir hale gelir ve bu doğal gaz çıkartılabilir. Biz her zaman Türkiye'nin refah içinde, istikrarlı, demokrasinin yerleştiği bir ülke olduğunu görmek istiyoruz Avrupa Birliği olarak. Başkanlığımızın her zaman mesajı bu olmuştur. Umut ediyoruz bu, en kısa sürede Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunacak bir araca dönüşür." diye konuştu.

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