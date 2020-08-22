TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil koronavirüse yakalandı! THY'yi de yönetmişti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii(TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüs yakalandı. Kotil test sonucunun pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu bizzat kendisi açıkladı. Kotil, bir dönem THY'yi de yönetmişti.Abone ol
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, kendisine ait Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşallah. Allah’a emanet olun."
Değerli dostlarım,— Temel Kotil (@Temel_Kotil) August 21, 2020
düzenli olarak yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşAllah. Allah'a emanet olun.