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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil koronavirüse yakalandı! THY'yi de yönetmişti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii(TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüs yakalandı. Kotil test sonucunun pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu bizzat kendisi açıkladı. Kotil, bir dönem THY'yi de yönetmişti.

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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, kendisine ait Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşallah. Allah’a emanet olun."

 

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