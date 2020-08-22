BIST 1.110
DOLAR 7,34
EURO 8,64
ALTIN 457,82
HABER /  GALATASARAY

Scott Piri tekrar Galatasaray'da

ABD'li kondisyoner Scott Piri, yedi sene sonra Galatasaray'a geri döndü.

Abone ol

Galatasaray Futbol Takımı'nın, ABD'li performans uzmanı Scott Piri'yi yeniden teknik heyete dahil ettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 2011-2014 yıllarında da teknik ekipte görev alan Piri'nin tekrar sarı-kırmızılı takıma dahil olduğu ifade edildi.

Teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak Piri, 2011-2014 yıllarında Galatasaray'ın elde ettiği başarılarda önemli rol oynamıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Der Spiegel'den olay iddia: Beyrut'taki patlamada Hizbullah'ın etkisi olabilir
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu negatife çevirdi
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil koronavirüse yakalandı! THY'yi de yönetmişti
Doğalgaz nasıl bulundu? Bakan Dönmez açıkladı
Hadi Özışık'tan o isimlere yaylım ateş
Bakan Albayrak paylaştı: Zafer inananlarındır
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de yangınlara karşı piknik alanları kısıtlaması
DSÖ Başkanı'ndan koronavirüsün biteceği tarih ile ilgili çarpıcı tahmin
AB'den Türkiye'nin doğalgaz rezervi keşfine ilk yorum
Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan doğalgaz keşfi açıklaması! Memnun olduk
Sağlıkta lisans tamamlama başvurusu ne zaman bitiyor?
Yorumlar