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Fenerbahçe'nin istediği Bastos için Süper Lig devleri devrede

Fenerbahçe, Lazio'da forma giyen stoper Bastos için İtalyan ekibi ile temasa geçmişti ancak ezeli rakibi Beşiktaş ile Başakşehir devreye girdi.

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Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Kanarya, savunmaya yapacağı takviye konusunda da aradığı ismi bulmuştu. 

Uzun süredir Vedat Muriqi'nin satışı konusunda Lazio ile pazarlık halinde olan yönetim, İtalyan ekibinin stoperi Bastos'un transferini de bitirmek istiyordu. Ancak, devreye Süper Lig devleri girdi.

Başakşehir daha yakın
Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş ve Başakşehir, Lazio'nun stoperi Bastos'la ilgileniyor. Bastos yarışında ise, Başakşehir daha yakın.

Avrupa kariyeri
Avrupa kariyerinde Rostov ve Lazio formaları giyen Bastos, bu iki takımla 176 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 de gol sevinci yaşayan Angolalı stoper, 1 de asist yaptı. Kariyerinde 2 kırmızı gören 29 yaşındaki futbolcu, 28 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

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