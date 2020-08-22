BIST 1.110
DOLAR 7,34
EURO 8,64
ALTIN 457,82
HABER /  YEREL

İzmir'de korkunç olay son sözü 'bıktım artık senden' oldu

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, çocuklarıyla birlikte otomobilde seyir halinde olan anne Emir Canım (36), eşi ile tartışmasının ardından kapısını açtığı araçtan atlayarak yaşamını yitirdi. 

Abone ol

Olay, saat 21.30 sıralarında Umurbey Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte 58 AT 370 plakalı otomobilde seyir halinde olan Emir Canım, eşi ile tartışmasının ardından açtığı aracın kapısından atladı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emir Canım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Emir Canım'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Bıktım artık senden"

Polis ekipleri, olayın ardından hayatını kaybeden Emir Canım'ın eşi Hüseyin Canım'ın ifadesine  başvurdu. Otomobilleri ile seyir halinde oldukları sırada, eşi Emir Canım ile tartışmaya başladıklarını ileri süren Hüseyin Canım, eşinin kapıyı açarak "Bıktım artık senden" dediği ve daha sonrasında düştüğünü söylediği öğrenildi.

Çocukları arka koltuktaydı

Öte yandan, Emir Canım'ın tartışma sonrası otomobilden atladığı sırada 3 çocuğunun arka koltukta oturduğu bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hatay'daki kazıda 3500 yıllık iskelet çıkarıldı kadının kökeni ve hayat şaşırttı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Der Spiegel'den olay iddia: Beyrut'taki patlamada Hizbullah'ın etkisi olabilir
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu negatife çevirdi
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil koronavirüse yakalandı! THY'yi de yönetmişti
Doğalgaz nasıl bulundu? Bakan Dönmez açıkladı
Hadi Özışık'tan o isimlere yaylım ateş
Bakan Albayrak paylaştı: Zafer inananlarındır
ÖNCEKİ HABERLER
Igor Tudor resmen Juventus'ta
Scott Piri tekrar Galatasaray'da
İzmir'de yangınlara karşı piknik alanları kısıtlaması
DSÖ Başkanı'ndan koronavirüsün biteceği tarih ile ilgili çarpıcı tahmin
AB'den Türkiye'nin doğalgaz rezervi keşfine ilk yorum
Doğalgaz nerede hangi ilde bulundu Tuna 1 kuyusu hangi bölgede?
Yorumlar 1 yorum