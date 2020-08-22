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Igor Tudor resmen Juventus'ta

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Juventus'ta yardımcı antrenör oldu. Hırvat çalıştırıcı, Andrea Pirlo'nun teknik ekibinde yer alacak.

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Igor Tudor 7 yıl sonra yardımcı antrenörlük görevine geri döndü.

Hırvat ekibi Hajduk Split, 42 yaşındaki teknik adamın görevinden ayrıldığını ve Juventus'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul ettiğini duyurdu. Tudor, Juventus'ta Maurizio Sarri'nin yerine teknik direktörlüğe getirilen Andrea Pirlo'nun yardımcılığını yapacak.

Futbolculuk yıllarında 7 sezon Torino ekibinin formasını giyen Tudor, teknik direktörlük kariyerinde Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştırmıştı.

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