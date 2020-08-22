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Galatasaray 19'luk Coulibaly'nin peşinde

Galatasaray, Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan 19 yaşındaki İsmaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı.

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Galatasaray, orta saha transferi için el attığı Polonya pazarında umduğunu bulamadı. Lech Poznan'da oynayan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak için uzun süredir girişimde bulunan sarı-kırmızılılar, bu temaslardan olumlu sonuç alamadı. 21 yaşındaki ön libero Moder'e İngiltere'den 8 milyon Euro teklif geldiği ortaya çıkarken Jozwiak'ın da peşinde Alman kulüpleri var.

Sabah'ın haberine göre; elindeki kısıtlı imkânlarla bu transferleri bitirme şansı olmayan Galatasaray, rotasını kuzeye çevirdi. Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan 2000 doğumlu Malili oyuncu İsmaila Coulibaly ile birlikte İskandinav ülkelerinde boy gösteren potansiyelli genç oyuncular değerlendirmeye alındı.

Coulibaly, orta sahanın merkezinde ve santrfor oynayabiliyor
Mali U20 Milli Takımı forması da giyen ve Norveç ekibi Sarpsborg'da görev yapan 19 yaşındaki Coulibaly, orta sahanın merkezinde ve santrfor oynayabiliyor. Sol ayaklı oyuncunun scouting programlarına göre en güçlü özelliği oyun kurma ve kontrataklar.

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