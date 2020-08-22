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Vali Yerlikaya'dan dikkat çeken Kariye Camii paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Kariye Camii’nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılması resmi gazetede yayınlandı. İstanbullular adına Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Kariye Camii’nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılması resmi gazetede yayınlandı. İstanbullular adına Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.

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