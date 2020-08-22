CHP'den milletvekillere 'karadeniz gazı' talimatı: Konuşmayın!

CHP Osmaniye'de korona şoku! Vekil Ünlü'nün ardından il ve ilçe başkanı kaptı

Gazeteci Atalay Kandemir CHP'li yöneticilere sordu: 10 milyonluk farkın sebebi ne?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir garip 2 milyon TL çağrısı! Bunu yaparsa derhal öderim