CHP'den milletvekillere 'karadeniz gazı' talimatı: Konuşmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karadeniz’de doğalgaz rezervinin keşfedildiğini açıklaması öncesinde CHP TBMM Grup Başkanlığı’ndan, milletvekillerine gönderilen mesajda, “konuyla ilgili açıklama yapmamaları ve görüş bildirmemeleri” istendi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı tarihi müjde büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğini söylemesiyle birlikte gözler muhalefetin tepkisine çevrildi.
CHP'nin ne diyeceği merak konusu olurken, CHP yönetiminden vekillere ilginç bir mesaj gönderildi.
Karadeniz’de doğalgaz rezervinin keşfedildiğini açıklaması öncesinde CHP TBMM Grup Başkanlığı’ndan, milletvekillerine gönderilen mesajda, “konuyla ilgili açıklama yapmamaları ve görüş bildirmemeleri” istendi.
"Görüş bildirmeyin"
TBMM CHP Grup Başkanlığı’ndan gönderilen mesajda, “Milletvekillerimizin Cumhurbaşkanı’nın bugün (dün) yapacağı açıklamalar hakkında yazılı ve görsel medyaya açıklama yapmamaları, sosyal medya üzerinden görüş bildirmemeleri önemle rica olunur” ifadeleri yer aldı.