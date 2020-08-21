Karadeniz'de büyük doğalgaz keşfi nasıl bugüne gelindi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “tarihin en büyük doğalgaz keşfini bulduk” açıklamasıyla, Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık olduk. Türkiye büyük bir zafere imza attı. Artık ne doğu ne batı yeni eksen Türkiye! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz müjdesi büyük sevinç yaşattı. Karadeniz'de doğalgaz keşfinin bulunması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli açıklamasında 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu söylemesi enerji alanı başta olmak üzere ekonomi ve savunma sanayinde tam bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım olarak görülüyor.

Karadeniz'deki bu keşif 83 milyonun Hakkari'den Edirne'ye Artvin'den Muğla'ya vatandaşlarımızın her birinin sevinç yaşayacağı büyük bir adım olarak görülüyor. Çünkü bundan böyle mevcut keşif ve potansiyelle birlikte ortalama 40 milyon dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke olacak Türkiye. Milli enerji ve maden politikaları anlamında önemli bir mücadeleyi ortaya koyan Türkiye 2015-2016-2017'den bu güne kadar müthiş bir çaba koyan ekibiyle günlerce süren mücadelelerle bu neticeye ulaştı.