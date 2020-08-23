Balıkesir'de bulundu 2 bin 600 yıllık Lidya mutfağında 'fare kafatası'

Bu yılki çalışmalarımızda bir sürpriz oldu, kazımızda ne olduğunu anlamadığımız bir kafatası parçası elimize geçti. Biz bunu hayvan bilimiyle uğraşan antropologlara gösterdiğimizde bunun Lidyalı bir mutfak faresi olduğunu öğrenmiş olduk. Bu bizim için hem eğlenceli hem de ilginç bir sonuç teşkil etti."