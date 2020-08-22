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Türkiye enerjide atağa kalktı! TPAO'ya 5 ilde petrol arama ruhsatı verildi

TÜRKİYE' enerjide adeta atağa kalktı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle Karadeniz'de keşfedildiği duyurulan zengin doğalgaz rezervinin ardından petrol aramalarına ağırlık verildi. Bu kapsamda TPAO'ya Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Adıyaman'da arama ruhsatı verildi. Verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de Fatih Sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıklamasından sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), 5 ilde 4 petrol arama ruhsatı verildi.

Toplamda 4 sahada arama yapılacak 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO'ya Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Adıyaman'da, bazıları birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 4 saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi.

5 YIL süreyle geçerli olacak 

Yüz ölçümleri 29 bin 634 hektarla 61 bin 55 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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