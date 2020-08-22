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HABER /  DÜNYA

Rus savaş uçağı Karadeniz'de ABD keşif uçağını engelledi

Demirören Haber Ajansı

Rusya’ya ait savaş uçağının, Karadeniz’de ABD’ye ait keşif araştırma uçağını tespit ettiği ve ülke sınırlarına girişini engellediği bildirildi.

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Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Rusya’ya ait Su-30SM tipi savaş uçağının Karadeniz’de tespit edilen ABD’ye ait US Boeing RC-135 tipi keşif araştırma uçağının ülke sınırlarına girişini engellediği ifade edildi.

Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus uçağının ABD uçağına güvenli mesafede yaklaştığını ve ABD uçağının da rotasını tam tersi yöne değiştirdiğini duyurdu.

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