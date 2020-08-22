Kenan Tekdağ'ın gaz açıklaması heyecanlandırdı: Bu neredeyse kesin

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Türkiye'nin artık kendi gemilerine ve teknik ekibine sahip olduğunu belirterek "Kendini ispatlayan bu vizyon muhakkak surette başka alanlarda da doğalgaz ve hatta petrol bulacak, bu neredeyse kesin" dedi.

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Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Batı Karadeniz Tuna-1 bölgesinde bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"Bu kez gaza gelmeye değer" başlıklı köşesinde Karaca, Türkiye'nin bu buluşa kendi sismik ve sondaj gemileri, kendi teknik ekibi ile kendi egemenlik sahasında olmakla beraber ‘doğru yerde’ arama ve sondaj yaparak imza attığını yazdı.

Erdoğan'ın "devamı gelecek" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kuyudan elde edilen veriler yeni doğal gaz keşiflerine işaret ediyor. İnşallah devamı en kısa sürede gelecek” sözlerine yazısında yer veren Karaca, konuyla ilgili enerji ve rezervler konusuna hakim Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı aradı. Merak edilenleri soran yazar, aldığı yanıtları köşesine taşıdı:

"Kendini ispatlayan bu vizyon muhakkak surette başka alanlarda da doğalgaz ve hatta petrol bulacak, bu neredeyse kesin"

Kenan Tekdağ "Miktar az değil, ayrıca bu miktarın nihai olmadığı da biliniyor" dedi ve ve devam etti. “Miktarından bağımsız olarak bu milli vizyon ve başarı her türlü takdire şayan. Kendini ispatlayan bu vizyon muhakkak surette başka alanlarda da doğalgaz ve hatta petrol bulacak, bu neredeyse kesin. Büyük bir umut ve güven yarattı bu gelişme. Şu aşamada keşfedilen tahmini rezerv çokça sözü edilen Güney Kıbrıs’ta ve İsrail’de bulunan sahalardakine eşdeğer miktardır ve eğer çıkartılırsa Türkiye bu kadar miktar doğalgaz ithal etmemiş olacak, bu da Türkiye ekonomisinin özgül durumunda başlı başına büyük bir kazanım.”

Hiç kuşkusuz ki Türkiye’de daha önce de aramalar sondajlar yapılıyordu. Ama sonuç alınamıyor ve çalışma sonlandırılıyordu.

"Buradan iş çıkmaz’ notu düşülerek kapatılmış sahalara yeniden dönüp bakılmasında fayda var"

Şimdi araştırmaların sonuç veriyor olmasını neye bağlamak lazım?

“Türkiye kendi jeolojisine artık daha bilinçle yaklaşıyor ve jeolojisini milli imkan ve milli bir vizyonla değerlendiriyor. Türkiye kendi sismik ve sondaj araştırma gemilerine, kendi nitelikli teknik ekibine sahip artık. Buradan iş çıkmaz’ notu düşülerek kapatılmış sahalara yeniden dönüp bakılmasında fayda var sanırım. Sevindirici sürprizlerle karşılaşmak mümkün”.

Kenan Bey bir yere yetişiyordu ve sözlerini şöyle tamamladı.

“Bu başarı milli varlığımıza büyük değer katabilecek, jeopolitik jeostratejik dengeleri değiştirebilecek gelişmelerin de önünü açtı. Ben bu noktada başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sn Bakanlar Berat Albayrak ve Fatih Dönmez’e ve tüm görevli bürokrat ve teknik ekibe tebrik ve teşekkür sunmayı, başarıları ile gururlanmayı vatanseverliğin bir gereği olarak görüyorum.”