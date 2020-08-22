Fatih Dönmez'den doğal gaz fiyatıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi ile ilgili "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz." dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanI Fatih Dönmez, Fatih Camisi'ne gelerek Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Bakan Dönmez, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dönmez, şu ifadeleri kullandı; "İstanbul'u fetheden büyük sultanın bugün türbesini ziyaret etmek suretiyle bir kez daha anmış olduk.

''İki yıl geçmeden 2 gemimizde 9 derin sondajı yaptık''

Ve Fatih gemimiz adını taşıdığı padişaha yakışır, büyük bir keşif gerçekleştirdi. Fatih gemimiz denizlerimizde yer altındaki doğal kaynakları ortaya çıkarmak için adeta bir fetih harekâtı yaptı. Bu sabır, azim inanç gerektiren uzun soluklu bir iş. Hamdolsun daha iki yıl geçmeden 2 gemimizde 9 derin sondajı yaptık ve bu sondajlardan birisini de keşifle sonuçlandırmış olduk. Gemilerimizde, sismik araştırma gemilerinde çalışan tüm personeli canı yürekten kutluyorum.''

''6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var''

''Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz.'' diyen Dönmez, ''Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde. Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar.'' ifadelerini kullandı.

''Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar"

Bakan Dönmez, "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar" diye konuştu.

Dönmez, "Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.