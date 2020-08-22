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Gaziantep'te bakıcısı ölü bulunan iş adamının daha önce sekreteri de intihar etmiş

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'te ünlü iş adamı Ahmet Şireci'ye ait villada bakıcı olan Nepal uyruklu Muna Rai (22) ölü bulundu. Genç şahsın kendisini asarak intihar ettiği öne sürüldü. Ayrıca iş adamının daha önce sekreterinin de intihar ettiği ortaya çıktı. Öte yandan iş adamı 2013 yılında aracının önü kesilerek kaçırılmış polis tarafından kurtarılmıştı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Erikçe bölgesinde bulunan Çamlıbel Villaları’nda meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep’in önde gelen iş adamlarından Ahmet Şireci’ye ait lüks villada bakıcı olarak çalıştığı iddia edilen Nepal uyruklu 22 yaşındaki Muna Rai, evin bahçıvanı tarafından odasında ölü olarak bulundu.

Yaşanan olayın ardından hayatını kaybeden Nepal uyruklu genç bakıcının naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ülkesine gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi."

Kendini asarak intihar ettiği öne sürüldü

Nepal uyruklu kadının kesin ölüm nedeni ise yapılan incelemenin ardından belli olacak. Kendini asarak intihar ettiği öne sürülen olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü belirtildi. Yaklaşık 8 gün önce Antalya'dan bir bakıcı şirketi tarafından gönderilen Nepalli kadının aileden kimsenin olmadığı villada çalışmaya başlaması ise dikkat çekti. İş adamı ve ailesinin bir aydır Gaziantep dışında tatilde olduğu öğrenildi.

Sekreteri de intihar etmişti

Gaziantep'te yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan iş adamı Ahmet Şireci’nin daha önce de sekreterinin intihar ettiği öğrenildi. Ünlü iş adamı 2013 yılında aracının önü kesilerek kaçırılmasının ardından polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarılmıştı.

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