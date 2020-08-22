14'ünde tecavüze uğrayan model o haberi alınca görüntülü konuşamada canına kıydı
23 yaşındaki model Daisy Coleman, 14 yaşındayken uğradığı cinsel istismar nedeniyle anne olamayacağını öğrenince erkek arkadaşıyla görüntülü konuştuğu esnada kafasına silah sıkarak intihar etti.
2016 yılında dijital dizi,film izleme platformu Netflix'in belgesel programında 14 yaşındayken uğradığı cinsel istismarı anlatan 23 yaşındaki Amerikalı model ve dövme sanatçısı Daisy Coleman, hayatına son verdi.
Yıllar önce yaşadığı cinsel istismardan dolayı çocuğunun olamayacağını öğrenen model, 4 Ağustos'ta sevgilisiyle görüntülü konuşurken kafasına silahla sıkarak canına kıydı.
Kızının ölümünden sonra İngiliz The Sun'a konuşan acılı anne, kızının ölmeden birkaç gün önce doktora gittiğini ve çocuk sahibi olamayacağını öğrendiğini söyledi.
Doktorların kendisine yıllar önce yaşadığı cinsel istismardan dolayı rahmine zarar geldiğini bu nedenle de hiç bir zaman hamile kalmayacağını söylediklerini anlatan anne, geçen Aralık ayından bu yana kızının gizli bir hayranı olduğunu ve sürekli mesajlar atarak taciz ettiğinden de bahsetti.