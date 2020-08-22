14'ünde tecavüze uğrayan model o haberi alınca görüntülü konuşamada canına kıydı

Doktorların kendisine yıllar önce yaşadığı cinsel istismardan dolayı rahmine zarar geldiğini bu nedenle de hiç bir zaman hamile kalmayacağını söylediklerini anlatan anne, geçen Aralık ayından bu yana kızının gizli bir hayranı olduğunu ve sürekli mesajlar atarak taciz ettiğinden de bahsetti.