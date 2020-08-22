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Nedim Şener isyan etti: Rahmetli Erbakan ile yıllarca dalga geçtiler

Yazar Nedim Şener, Karadeniz açıklarında bulunan 320 milyar metreküp doğalgazla ilgili değerlendirmesinde siyasetçileri ve gazetecileri vizyonsuzlukla eleştirerek, "Rahmetli Erbakan ile yıllarca dalga geçtiler." dedi.

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Türkiye'nin Karadeniz açıklarında bulduğu 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi, CNN Türk'te canlı yayınlanan "Mercek altında" programında konuşuldu.

Karadeniz'deki keşfin siyasete yansımalarının değerlendirildiği yayında Şener, önemli açıklamalar yaptı:

"Erbakan ile yıllarca dalga geçtiler"

"Siyasetçilerden ve açıklamalarından çocuklarınızı koruyunuz. Bu kamu spotu gibi yazılması lazım. Türkiye'nin bunu yapabileceği bu kapasiteye sahip olduğunu çocuklarımıza o özgüveni aşılamak çok mu zor?  Benim çocukluğum, gençliğim bu tartışmalarla geçti. Birileri siyaset yapacak diye ülkenin bütün vizyonunu kapatıyorsun. Bu kadar doğalgaz mı olur buradan petrol mu çıkar. Rahmetli Erbakan ile yıllarca dalga geçtiler.

Demirel'le dalga geçmek için sorulan petrol sorusu

Demirel'in meşhur bir lafı vardır. 'Ege'de petrol var da biz mi içmişiz' diye. Adam petrol aramak için çıkıyor ama bulunamıyor sondajlarda. Türkiye'nin en büyük sorunudur gazeteciler. Nasıl oluyorsa beynimiz kirleniyorsa karşımızdakini düşmanlaştıran hiçbir şey bilmeden çok şey biliyormuşuz gibi. O gün de Demirel'in karşısına çıkıp 'Ege'de petrol niye çıkmadı?' Adam da diyor ki 'petrol var dı ben mi içtim' dedi. İnsan kendi başbakanına üzüntüden sorar meraktan sorar. Dalga geçmek için muhalif olmak için sormaz. 

"Çocukları gazetecilerden ve siyasetçilerden uzak tutun"

Çocuklarımızı bu tür siyasetçilerden biz gazetecilerden televizyonlardan olabildiğince uzak tutmamız gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Gencecik çocuklar şahidim. Ben şahidiyim. İki ayrı kutubun çocukları. Bir çocuk 'aa güzel' diyor digeri 'o kadar şeyden ne olacak ki' diyor. 

Sabah bakkala gittim alışverişe. Diyor ki 'müşterilerim mutsuz. Bundan bir şey çıkmaz. Türkiye'nin 2 yıllık turizm geliri zaten O kadar yatırıma ne gerek var' diyor. 

"Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı kadar en azından övün arkadaş"

Bir insan kendi ayağına sıkar mı. Bir ülke kendi insanı tarafından ihanete uğrar mı? Bu coğrafya bizi tutmaya çalışıyor. Ama biz parçalamak, bölmek, yağmalamak alçaltmaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı kadar en azından övün arkadaş. 

10 yıl önce neden yapılmadı? Enerji dediğiniz şey emperyalizme giriyor. Asıl enerji son yıllarda önem kazandı. Bunlar bu savaşın parçaları. Amerika'daki benzin fiyatları ile Türkiye'deki benzin fiyatlarını karşılaştırdığımız zaman müstehzi gülüyoruz. Onların petrolün kullandığı petrolün içinde bir galon benzini çok ucuza kullanıyorlar ama Ortadoğu'da dökülen kanlarla yapıyorlar. "

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