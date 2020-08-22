BIST 1.110
DOLAR 7,34
EURO 8,64
ALTIN 457,82
HABER /  SAĞLIK

ABD'de koronavirüse karşı geliştirilen nazal aşı farelerde enfeksiyonu önledi

ABD'de Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen nazal aşının farelerde enfeksiyonu önlediği bildirildi.

Abone ol

Ayrıntıları "Cell" dergisinde yayımlanan aşı çalışmasının, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli bilim insanları tarafından yürütüldüğü belirtildi. Ekip, aşı için Kovid-19'un hücreleri ele geçirmek için kullandığı sivri uçlu proteinini, üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan adenovirusün içine yerleştirdi ve adenovirüsü hasta etmeyecek biçimde değiştirdi.

Zararsız hale gelen adenovirüs, sivri uçlu proteini burnun içine taşıyarak vücudun Kovid-19'a karşı bağışıklık savunması geliştirmesini mümkün kıldı. 

Aşı farelere nazal ve kas içi enjeksiyon yoluyla yapılırken, enjeksiyonla yapıldığında zatürreyi önleyen bağışıklık yanıtı alındı ancak enfeksiyon burunda ve akciğerlerde önlenemedi. Öte yandan bir doz yapılan nazal aşının, enfeksiyonu hem alt hem de üst solunum yolunda engellediği gözlendi. 

Aşıyı geliştiren uzman ekibin lideri Michael S. Diamond, burnun ve üst solunum yolunun iç duvarındaki hücrelerde güçlü bir bağışıklık yanıtı görünce şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını belirterek, "Bu fareler hastalıktan iyi korundu. Bazı farelerde, virüse meydan okuduktan sonra hiçbir enfeksiyon belirtisi olmayan sterilizan bağışıklık kanıtını gördük." ifadesini kullandı. 

Diamond, nazal aşının, önce maymunlarda, daha sonra da olabildiğince çabuk insanlarda denenmesi için çalışmalara başlayacaklarını söyledi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 14'ünde tecavüze uğrayan model o haberi alınca görüntülü konuşamada canına kıydı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanlardan doğalgaz keşfi için bir hazımsız açıklama daha!
Nedim Şener isyan etti: Rahmetli Erbakan ile yıllarca dalga geçtiler
Kayseri'de sıfır kilometre aldığı traktör hayatını kabusa çevirdi intihar bile düşünüyorum
Ahmet Davutoğlu'ndan Karadeniz'de bulunan gazla ilgili açıklama
Fatih Dönmez'den doğal gaz fiyatıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Kenan Tekdağ'ın gaz açıklaması heyecanlandırdı: Bu neredeyse kesin
ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de Panama bandıralı gemiye operasyon
Microsoft Internet Explorer'ın fişini çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü!
Albayrak: Galatasaray'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi
Yıldırım-5 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kıyıköy nerede hangi ile bağlı doğalgaz bulundu deniyor
Yorumlar