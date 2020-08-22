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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Microsoft Internet Explorer'ın fişini çekti

Microsoft'un 1995 yılında piyasaya sürdüğü web tarayıcısı Internet Explorer'ın sonu geldi. Şirket yaptığı açıklamada, bir süre MacOs ve Unix sürümlerine desteği kestiği Explorer'a, 30 Kasım tarihinden itibaren Windows üzerinde de destek sunmayacağını açıkladı. 17 Ağustos 2021 yılında ise tarayıcının fişi tamamen çekilecek.

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Microsoft, şirketin ilk internet tarayıcısı olan Internet Explorer'ın fişini çekiyor. Şirketin blog sayfasından yapılan bilgilendirmeye göre 30 Kasım itibarıyla Explorer'ın son sürümü olan 11'e, Microsoft'un 365 uygulamaları ve hizmetleri bakımından da destek sağlanmayacak ve 17 Ağustos 2021'de de tamamen kullanımdan kaldırılacak.

16 Ağustos 1995 yılında dönemin popüler tarayıcısı Netscape'e rakip olarak Windows işletim sistemleriyle entegre olarak piyasaya sürülen tarayıcının yakın zamanda Unix ve MacOs sürümleri durdurulmuştu. Benzer şekilde, Internet Explorer 8, 9 ve 10 sürümleri de 2016 yılında yayından kaldırılmıştı.

Microsoft'tan yapılan açıklamada; Explorer yerine, Google'ın Chrome için geliştirdiği açık kaynak kodlu yazılım olan Chromium tabanlı ve daha fazla özellik sunan Edge ile yola devam edeceği biliniyor. Edge'in Chromium tabanlı olmayan önceki sürümleri de 9 Mart 2021 elveda diyecek.

Öte yandan, Brave, Vivaldi, Avast Secure Browser ve Opera'nın da Chromium tabanlı tarayıcılar olması geliştirilen özellikler ve kabul edilen pratikler bakımında Google'ın internet üzerindeki hakimiyetini daha da artıracağı yorumlarını beraberinde getiriyor.

Microsoft ise yeni Edge tarayıcısında varsayılan olarak gelen ve üçüncü taraf izleme kodlarıyla reklamları engelleyen takip koruma özelliğiyle farklılaşmaya çalışacak

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