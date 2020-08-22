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Çorlu'da kızını İngiliz anahtarı ile döven baba tutuklandı

İhlas Haber Ajansı

ÇORLU'da cep telefonu şifresini söylemediği gerekçesiyle kızını İngiliz anahtarı ile döven 'baba' çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anne ve babası ayrı yaşayan 14 yaşındaki A.S. adlı kız çocuğunun telefonuna şifre koyması nedeniyle babası tarafından İngiliz anahtarı ile dövüldüğünü öne sürmüştü. Annesi ile karakola giderek A.S'nin babasından şikayetçi olmasının ardından harekete geçen polis, baba D.S.’yi gözaltına almıştı.

Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezindeki işlemlerin ardından Çorlu Adliyesi’ne sevk edilen baba D.S. Çorlu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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