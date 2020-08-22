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Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini duyurmadan önce Eyüp Sultan Camii'nde dua ettiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Karadeniz'de "Sakarya Sahası" adı verilen bölgede 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi müjdeyi vermeden önce Eyüp Sultan Camii'nde dua ettiği görüntüyü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.

"Müjdeli haberden bir saat önce"
Altun paylaşımında, "Dünden... Doğal gaz keşfine ilişkin vereceği müjdeli haberden 1 saat önce. Eyüp Sultan Türbesi..." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı

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