Tek telefon, büyük iddia! Ela Rümeysa Cebeci bağlantısı çıktı, Timur Savcı'nın telefonuna el kondu
İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, Ela Rümeysa Cebeci ile yapılan yazışmaların ortaya çıkmasının ardından ünlü yapımcı Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu. Savcı hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği öğrenilirken, dijital materyaller üzerinden yürütülen soruşturmanın kapsamının genişletildiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Soruşturma Büroları tarafından yürütülen ortak soruşturma kapsamında, TİMS&B Yapım'ın yapımcısı Timur Savcı hakkında dikkat çeken işlemler yapıldı. Savcı, ''uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yardımcı olmak'', ''kullanımını kolaylaştıracak ortam, donanım veya malzeme sağlamak'' ile ''kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak'' suçlamaları kapsamında ifade verdi.
Soruşturma çerçevesinde Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan Savcı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın ise dijital incelemeler ve deliller doğrultusunda sürdüğü öğrenildi.
Cebeci şifreyi verdi ortalık karıştı
Ela Rümeysa Cebeci'nin iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla vermesiyle, Cebeci ile uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler ortaya çıkmıştı. Bu isimlerden bir tanesi de TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından yapımcı Timur Savcı'ydı. Savcı'nın da Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerde deşifre olmuştu.
Cebeciye konum atmış
25 Ekim 2024'te Cebeci ile Timur Savcı'nın mesajlaştığı, Savcı'nın Cebeci'ye iş yerinin konumunu gönderdiği tespit edilmişti. Savcı ile sunucunun akşam 19.00'da Levent'teki ofislerinde buluştuklarına ilişkin yazışmalar soruşturma dosyasına girerken, Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya esrar, etkisine sahip madde olan THC'yi söyleyerek, "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" ve "birlikte deneriz" mesajları gönderdiği belirlenmişti.