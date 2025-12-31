Tek telefon, büyük iddia! Ela Rümeysa Cebeci bağlantısı çıktı, Timur Savcı'nın telefonuna el kondu

Cebeci şifreyi verdi ortalık karıştı

Ela Rümeysa Cebeci'nin iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla vermesiyle, Cebeci ile uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler ortaya çıkmıştı. Bu isimlerden bir tanesi de TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından yapımcı Timur Savcı'ydı. Savcı'nın da Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerde deşifre olmuştu.