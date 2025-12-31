2026'ya ilk giren ülke belli oldu! Bakın hangi kıtada, nerede?

Pasifik Okyanusu’nda yer alan ada ülkesi Kiribati, 2026 yılına dünyada ilk giren ülke oldu. “Noel Adası” olarak da bilinen Kiritimati Adası’nda yeni yıl, Türkiye saatiyle 13.00’te karşılandı. Peki Kiribati nerede, hangi ülkeye bağlı?

Pasifik Okyanusu’nda yer alan ada ülkesi Kiribati, 2026 yılına dünyada ilk giren ülke oldu. “Noel Adası” olarak da bilinen Kiritimati Adası’nda yeni yıl, Türkiye saatiyle 13.00’te karşılandı. Peki Kiribati nerede, hangi ülkeye bağlı?

2026’YA İLK GİREN ÜLKE KİRİBATİ OLDU

Mikronezya bölgesinde yer alan ada ülkesi Kiribati, dünyada 2026 yılına giren ilk ülke olarak kayıtlara geçti. Kiribati’ye bağlı Kiritimati (Noel Adası), saat farkı nedeniyle yeni yılı diğer ülkelerden saatler önce karşıladı.

Yeni yıl kutlamaları, Türkiye saatiyle 31 Aralık 2025 günü saat 13.00’te başladı.

NOEL ADASI (KİRİTİMATİ) NEDEN İLK GİRİYOR?

Kiribati, UTC+14 zaman dilimini kullanan dünyadaki sayılı ülkelerden biri. Bu özelliği sayesinde Noel Adası, her yıl yeni takvim yılına dünyada ilk giren yerleşim oluyor.

Bu durum, ülkeyi özellikle yılbaşı dönemlerinde küresel medyanın odağı haline getiriyor.

KİRİBATİ NEREDE, HANGİ KITALARDA YER ALIYOR?

Kiribati;

Pasifik Okyanusu’nda

Mikronezya bölgesinde

Okyanusya kıtasında yer alıyor.

Ülke, üç ana ada grubundan oluşuyor:

Gilbert Adaları

Phoenix Adaları

Line Adaları (Noel Adası bu grupta yer alıyor)

Kiribati’nin ilginç bir özelliği de, hem ekvatorun hem de uluslararası tarih değiştirme çizgisinin iki yanında yer alan nadir ülkelerden biri olması.

KİRİBATİ HANGİ ÜLKEYE BAĞLI?

Kiribati, bağımsız bir ada ülkesidir.

1979 yılında İngiltere’den bağımsızlığını kazanmıştır ve herhangi bir ülkeye bağlı değildir.

Başkent: Tarawa

Nüfus: Yaklaşık 120 bin

KÜRESEL ISINMADAN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKELERDEN BİRİ

Kiribati aynı zamanda deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle iklim krizi tehdidi altında bulunan ülkelerin başında geliyor.