AK Parti'den 2025 yılı icraatlarının anlatıldığı videolu mesaj

AK Parti tarafından, Türkiye'nin 24 yıllık kazanımlarla 2025'te de yoluna milletin iradesiyle devam ettiği vurgulanan bir videolu mesaj yayımlandı.

Abone ol

AK Parti'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin, AK Parti iktidarları döneminde edindiği 24 yıllık kazanımlarıyla 2025'te de kendi hikayesini milletin iradesiyle yazdığı belirtildi.

Paylaşımda, "Yeni yılda da Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geleceğe bakacak, geleceğe yürüyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda "Bazı yolculuklar vardır, zamana sığmaz, bir milletin hikayesine dönüşür." ifadesiyle başlayan bir videoya da yer verildi.

Türkiye'nin, AK Parti iktidarıyla edindiği 24 yıllık tecrübeyle 2025'te de hikayesini kendi iradesiyle yazdığı vurgulanan videoda, dış politikada barışı önceleyen, inisiyatifi elinde tutan bir duruş sergilendiği ifade edildi.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'teki diplomasi trafiğini anlattığı şu konuşmasına da yer verildi:

"2025 senesi içinde 24 yurt dışı seyahatimiz oldu. Devlet ve hükümet başkanı düzeyinde 91 lideri ülkemizde ağırladık. Görüşme ve kabul olarak, 270 temas gerçekleştirdik. Yine devlet ve hükümet başkanlarıyla 176 telefon görüşmesi yaptık. Rabb'im ömür ve sağlık verdikçe tempomuzu asla düşürmeyeceğiz."

Bu duruşun yerli ve milli savunma gücüyle desteklendiği belirtilen videoda, zor zamanlarda devlet refleksinin ve kamu düzeninin diri tutulduğu kaydedildi.

Afet bölgelerinde, enerjide, ulaşımda, uzay ve uydu teknolojilerinde, sağlıkta, eğitimde, üretimde, ticarette, kültür ve turizm alanında yapılan yatırımlara işaret edilen videoda, "Aileyi merkeze aldık. Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal devlet anlayışını pekiştirdik. Gençliği bu büyük akışın enerjisi yaptık. Sporda bu enerjiyi yeni hedeflere taşıdık." ifadeleri de yer buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bugün Malazgirt ruhu, bugün Kudüs ittifakı, bugün İstiklal Savaşı'nın nüvesi yeniden şekilleniyor. Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor" şeklindeki ifadelerinin yer aldığı videoda, Türkiye'nin, istikameti milletin iradesiyle çizilmiş bir yolda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefiyle ilerlemeye devam ettiği vurgulandı.

Video, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Her engeli aşacak, geleceğe yürüyeceğiz, geleceğe bakacağız." ifadeleriyle son buldu.