BIST 11.306
DOLAR 42,97
EURO 50,55
ALTIN 5.960,55
HABER /  GÜNCEL  /  HAVA DURUMU

İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı

İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte akşam saatlerinden itibaren kar yağışı görülebileceğini belirterek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Abone ol

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, akşam saatlerinden sonra kar yağışı şeklinde olmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir. Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik ilçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer'in kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ÖNCEKİ HABERLER
Sapanca Gölü için harekete geçildi İbrahim Yumaklı duyurdu
Sapanca Gölü için harekete geçildi İbrahim Yumaklı duyurdu
Artvin'de çığ felaketi! 3 çoban çığ altında kaldı: Ekipler seferber oldu
Artvin'de çığ felaketi! 3 çoban çığ altında kaldı: Ekipler seferber oldu
Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
CHP lideri Özgür Özel: 2026'nın takvim yaprakları, Türkiye'deki büyük değişim için düşecek
CHP lideri Özgür Özel: 2026'nın takvim yaprakları, Türkiye'deki büyük değişim için düşecek
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin açıklama
O bölgede korkutan deprem! 5,3 büyüklüğünde depremle sallandılar
O bölgede korkutan deprem! 5,3 büyüklüğünde depremle sallandılar
Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, 2026'da para politikasında kademeli bir gevşeme bekliyor
Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, 2026'da para politikasında kademeli bir gevşeme bekliyor
Saat verildi! AKOM'dan İstanbul'a yılbaşı uyarısı
Saat verildi! AKOM'dan İstanbul'a yılbaşı uyarısı
Bomba iddia! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran olağanüstü seçim kararı aldı
Bomba iddia! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran olağanüstü seçim kararı aldı
Cevdet Yılmaz'dan çeşitli vergi ve harçların yeniden değerleme oranı açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan çeşitli vergi ve harçların yeniden değerleme oranı açıklaması
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Laf yerine iş, polemik yerine icraat
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Laf yerine iş, polemik yerine icraat
Paketin içindekini fark edip ihbarda bulundu! Kargo şubesi müdürü öldürüldü
Paketin içindekini fark edip ihbarda bulundu! Kargo şubesi müdürü öldürüldü