BIST 11.301
DOLAR 42,96
EURO 50,50
ALTIN 5.958,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Paketin içindeki fark edip ihbarda bulundu! Kargo şubesi müdürü öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Paketin içindeki fark edip ihbarda bulundu! Kargo şubesi müdürü öldürüldü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kargo şubesinde kan donduran bir olay yaşandı. İçerisinde kaçak sigara bulunan paketi ihbar eden şube müdürü öldürüldü.

Abone ol

İddiaya göre, bir kargo şirketinin şubesine gelen ve henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, içerisinde kaçak sigara bulunan paketi göndermek üzere teslim etti. Durumu fark eden iş yeri müdürü Kamil Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Paketin içindeki fark edip ihbarda bulundu! Kargo şubesi müdürü öldürüldü - Resim: 0

Bunun üzerine polis ekipleri işletmeye gelerek söz konusu kargoya el koydu. Durumu öğrenen şüpheli, iş yerine gelerek tartıştığı Çelik'e ateş açtıktan sonra beraber geldiği kişilerle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Finans'a "Uçtan Uca Otomasyon" ödülü
Türkiye Finans'a "Uçtan Uca Otomasyon" ödülü
MSB'den CAATSA ve F-35 açıklaması
MSB'den CAATSA ve F-35 açıklaması
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde saldırılarını artırıyor
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde saldırılarını artırıyor
Buca belediyesinde işçiler eylemde başkan yurt dışı tatilinde
Buca belediyesinde işçiler eylemde başkan yurt dışı tatilinde
25 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı
25 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Bakanlık harekete geçti! Müşterisiyle dalga geçen Bedri Usta'ya inceleme şoku
Bakanlık harekete geçti! Müşterisiyle dalga geçen Bedri Usta'ya inceleme şoku
Dünyada 2025'te yaşanan tuhaf olaylar! Manşetlerden verildi
Dünyada 2025'te yaşanan tuhaf olaylar! Manşetlerden verildi
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten 2020 hedeflerini anlattı
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten 2020 hedeflerini anlattı
Ankara'da yılbaşı tedbirleri! Valilik duyurdu: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yılbaşı tedbirleri! Valilik duyurdu: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da kahve fabrikasında yangın çıktı!
İstanbul'da kahve fabrikasında yangın çıktı!
MİT, 2025 yılında suçla mücadelede çok yönlü operasyonlara imza attı
MİT, 2025 yılında suçla mücadelede çok yönlü operasyonlara imza attı
ABD'nin Venezuela'daki liman saldırısıyla ilgili yeni detay ortaya çıktı
ABD'nin Venezuela'daki liman saldırısıyla ilgili yeni detay ortaya çıktı