Buca belediyesinde işçiler eylemde başkan yurt dışı tatilinde

Kasım maaşlarını alamayan Buca Belediyesi işçileri iş bırakırken, CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman’ın Phuket’te tatilde olduğuna dair görüntüler ortaya çıktı. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Siyaset; nutuk atmak değil, şehir yönetmektir. Emekçinin hakkını korumaktır. Sorumluluk almaktır. Önce işçinin maaşını ödeyin, önce şehirleri yaşanır hale getirin. Sonra nereye tatile giderseniz gidin." dedi.

CHP yönetimindeki Buca Belediyesi’nde çalışan işçiler, kasım ayına ait maaşların ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı.

İşçilerin eylemi sürerken, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın Tayland’ın turistik Phuket Adası’nda tatilde olduğu görüntüler sosyal medyanın gündemine düştü.

Duman’ın görev süresince belediyeyi Başkan Yardımcısı Hacer Taş Gültepe’ye vekâleten bıraktığı ve 2 Ocak’ta yurda döneceği öğrenildi.

Öte yandan Duman’ın, sanatçı Sevcan Orhan ile birlikte tatil yaptığı iddiası tartışmaları alevlendirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısının hikâye paylaşımında arka planda Görkem Duman ile Sevcan Orhan Phuket Adası sahilinde birlikte yürürken görüldü. Görüntülerin kısa sürede fark edilmesinin ardından paylaşımı yapan kişinin videoyu hikâye bölümünden kaldırması dikkat çekti.

AK Parti'den tepki

Öte yandan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, uca Belediyesi'ndeki maaş krizine ilişkin başkanın tatile çıkmasını eleştirdi.

İnan, yazılı açıklamasında, Buca Belediyesi'nde çalışan işçilerin maaşlarını alamadığını ve bu nedenle temizlik işçilerinin greve gittiğini belirtti.

İzmir'in çeşitli ilçelerinde altyapı ve hizmet sorunları yaşandığını ifade eden İnan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın kamuoyuna yansıyan görüntülerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Buca'da işçiler grevde, sokaklar çöp yığınları altında. İzmir susuzlukla, koku ile, altyapı sorunlarıyla mücadele ediyor. Ancak bu tablo karşısında sorumluluk makamında olanlar çözüm üretmek yerine tatil fotoğraflarıyla gündeme geliyor. Buca Belediye Başkanı, işçi maaşlarının ödenmediği, sokakların çöpten geçilmediği bir dönemde Tayland'ın Phuket kentinde tatilde."

Özgür Özel'e çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yurt dışındaki açıklamalarına da değinen İnan, "Avrupa seyahatlerinde Türkiye'yi şikayet etmeyi siyaset zannediyorsunuz. Avrupa başkentlerinde ülkeyi şikayet etmek yerine İzmir'in sokaklarına bakın. Çöpleri toplayın. Grevdeki işçinin sesini dinleyin. İzmirlilerin sorunlarına, hayatına dokunun." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasetin sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan İnan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Siyaset; nutuk atmak değil, şehir yönetmektir. Emekçinin hakkını korumaktır. Sorumluluk almaktır. Önce işçinin maaşını ödeyin, önce şehirleri yaşanır hale getirin. Sonra nereye tatile giderseniz gidin. Zaten ilk yerel seçimlerde sizi tatile biz göndereceğiz. Söz."