BIST 11.301
DOLAR 42,96
EURO 50,50
ALTIN 5.958,15
HABER /  GÜNCEL

25 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
25 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah terör örgütü DEAŞ'a karşı 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 125 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde il jandarma komutanlıkları ile il emniyet müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

25 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Resim: 0

Operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ üyesi 125 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar, karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir." ifadesini kullandı.

25 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Resim: 1

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kar ve tipi etkili oluyor! Bu yollar ulaşıma kapandı 133 sefer iptal edildi
Foto Galeri Kar ve tipi etkili oluyor! Bu yollar ulaşıma kapandı 133 sefer iptal edildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlık harekete geçti! Müşterisiyle dalga geçen Bedri Usta'ya inceleme şoku
Bakanlık harekete geçti! Müşterisiyle dalga geçen Bedri Usta'ya inceleme şoku
Dünyada 2025'te yaşanan tuhaf olaylar! Manşetlerden verildi
Dünyada 2025'te yaşanan tuhaf olaylar! Manşetlerden verildi
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten 2020 hedeflerini anlattı
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten 2020 hedeflerini anlattı
Ankara'da yılbaşı tedbirleri! Valilik duyurdu: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yılbaşı tedbirleri! Valilik duyurdu: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da kahve fabrikasında yangın çıktı!
İstanbul'da kahve fabrikasında yangın çıktı!
MİT, 2025 yılında suçla mücadelede çok yönlü operasyonlara imza attı
MİT, 2025 yılında suçla mücadelede çok yönlü operasyonlara imza attı
ABD'nin Venezuela'daki liman saldırısıyla ilgili yeni detay ortaya çıktı
ABD'nin Venezuela'daki liman saldırısıyla ilgili yeni detay ortaya çıktı
CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar
CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar
Arçelik'ten gıdaları buzdolabına doğru yerleştirme rehberi
Arçelik'ten gıdaları buzdolabına doğru yerleştirme rehberi
DMM, IPRA tarafından "Dezenformasyonla Mücadele" kategorisinde ödüle layık görüldü
DMM, IPRA tarafından "Dezenformasyonla Mücadele" kategorisinde ödüle layık görüldü
Üç gündür yağıyor! Dışarıya çıkan gözlerine inanamadı
Üç gündür yağıyor! Dışarıya çıkan gözlerine inanamadı
LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih belli oldu
LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih belli oldu