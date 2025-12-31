BIST 11.303
DOLAR 42,96
EURO 50,53
ALTIN 5.983,38
HABER /  DÜNYA

ABD'nin Venezuela'daki liman saldırısıyla ilgili yeni detay ortaya çıktı

ABD'nin Venezuela'daki liman saldırısıyla ilgili yeni detay ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce teyit ettiği, Venezuela'da bulunan ve uyuşturucu kartelleri tarafından kullanıldığı iddia edilen bir limana düzenlenen saldırıyı, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) yürüttüğü öne sürüldü.

Abone ol

Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen iki kişi, ABD'nin "Venezuela topraklarında yürüttüğü bilinen ilk saldırıya" ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre, Venezuela topraklarında bulunan limana, geçen hafta, uyuşturucu kartelleri tarafından kullanıldığı düşüncesiyle insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Söz konusu saldırının arkasında CIA'in olduğu iddia edilirken bunun, ABD'nin saldırılara başladığı tarihten itibaren "Venezuela topraklarındaki bilinen ilk doğrudan operasyon" olduğu kaydedildi.

ABD basınındaki haberlerde, eylül başından bu yana ABD ordusu tarafından, Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere en az 26 saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırılarda en az 104 kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.

Trump saldırıyı daha önce teyit etmişti

Trump, birkaç gün önce WABC Radyosu'na konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Güney Amerika'da uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerle bağlantılı olduğu ileri sürülen bir tesisin vurulduğunu açıklamıştı.

Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere yönelik saldırılara ilişkin konuşan Trump, "Okudunuz mu gördünüz mü bilmiyorum. Teknelerin geldiği büyük bir tesis var. İki gece önce onu yıktık. Onları çok sert vurduk." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar
CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar
Arçelik'ten gıdaları buzdolabına doğru yerleştirme rehberi
Arçelik'ten gıdaları buzdolabına doğru yerleştirme rehberi
DMM, IPRA tarafından "Dezenformasyonla Mücadele" kategorisinde ödüle layık görüldü
DMM, IPRA tarafından "Dezenformasyonla Mücadele" kategorisinde ödüle layık görüldü
Üç gündür yağıyor! Dışarıya çıkan gözlerine inanamadı
Üç gündür yağıyor! Dışarıya çıkan gözlerine inanamadı
LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih belli oldu
LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih belli oldu
Kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat işlemleriyle ilgili düzenleme
Kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat işlemleriyle ilgili düzenleme
Özel'den erken seçim açıklaması: Yüzde 70-75, 2026’da sandık bekliyor
Özel'den erken seçim açıklaması: Yüzde 70-75, 2026’da sandık bekliyor
Mehmet Akif Ersoy 3 saat ek ifade verdi itirafçı oldu deniyor
Mehmet Akif Ersoy 3 saat ek ifade verdi itirafçı oldu deniyor
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu! 120 günde yapılması gerekiyor
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu! 120 günde yapılması gerekiyor
Sağlıkta yeni zam kararı! Katılım payları yüzde 30 arttı
Sağlıkta yeni zam kararı! Katılım payları yüzde 30 arttı
Adem Bona savunmada katkı verdi Philadelphia 76ers kazandı
Adem Bona savunmada katkı verdi Philadelphia 76ers kazandı
ABD Türkiye'deki vatandaşları açıkça böyle uyardı! 'Bu uyarı tesadüf değil'
ABD Türkiye'deki vatandaşları açıkça böyle uyardı! 'Bu uyarı tesadüf değil'