Asgari ücrette dediği çıkan SGK uzmanı Özgür Erdursun'un en düşük emekli maaşı tahmini ortaya çıktı

2026 yılına girerken gözler yeni maaşlara çevirildi. Asgari ücret belli oldu ve yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Sırada memur ve emekli maaşları var. Asgari ücret tahmininde dediği çıkan SGK Uzmanı Özgür Erdursun memur ve emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde kalem aldığı yazısında milyonlarca memur ve emeklinin beklediği yeni rakamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Erdursun şunları kaydetti:
- Asgari ücret %27’lik artışla 28.075 TL ola­rak açıklandı. Bu rakam, daha önce 27.500- 28.000 TL bandında olabileceğini ifade et­tiğimiz beklentilere oldukça yakın gerçek­leşti. Asgari ücretin netleşmesiyle birlikte şim­di asıl soru şu:
-1 Ocak’tan itibaren emekli ve memur ma­aşları ne olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLUR?
-En düşük emekli aylığı 19 bin liraya yaklaşabilir. Bugün Türkiye’de milyonlarca emekli, 16.881 TL olan en düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalışıyor. Mevcut ekonomik ko­şullar, kira ve gıda başta olmak üzere temel harcamalardaki artışlar dikkate alındığında bu tutarın sürdürülebilir olmadığı açık.

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI
-Benim beklentim, herhangi bir ek iyileş­tirme yapılmaması hâlinde en düşük emek­li aylığının 18.900 – 19.000 TL bandına yük­selmesi yönünde. Ancak bu artış dahi emek­lilerin alım gücünü korumaya yetmeyecek.
2026 Ocak dönemi için öngörüm:
-SSK ve Bağkur emeklileri: %12,3
-Memur ve memur emeklileri: %18,7 ci­varında bir artış

MEMUR ZAMMI NİYE YÜKSEK
-Bu noktada “memurlar neden daha yük­sek artış alıyor?” sorusu sıkça soruluyor. Burada kritik nokta, artışın kalıcı bir avan­tajdan değil, toplu sözleşme kaynaklı dö­nemsel farktan doğuyor olmasıdır.
-Erdursun, Ocak 2026'da memur lehine, Temmuz 2026'da SSK-Bağ-Kur lehine bir tablo oluşacağını belirtti.

