Asgari ücrette dediği çıkan SGK uzmanı Özgür Erdursun'un en düşük emekli maaşı tahmini ortaya çıktı

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLUR?

-En düşük emekli aylığı 19 bin liraya yaklaşabilir. Bugün Türkiye’de milyonlarca emekli, 16.881 TL olan en düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalışıyor. Mevcut ekonomik ko­şullar, kira ve gıda başta olmak üzere temel harcamalardaki artışlar dikkate alındığında bu tutarın sürdürülebilir olmadığı açık.



