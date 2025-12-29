Asgari ücrette dediği çıkan SGK uzmanı Özgür Erdursun'un en düşük emekli maaşı tahmini ortaya çıktı
2026 yılına girerken gözler yeni maaşlara çevirildi. Asgari ücret belli oldu ve yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Sırada memur ve emekli maaşları var. Asgari ücret tahmininde dediği çıkan SGK Uzmanı Özgür Erdursun memur ve emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde kalem aldığı yazısında milyonlarca memur ve emeklinin beklediği yeni rakamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Erdursun şunları kaydetti:
- Asgari ücret %27’lik artışla 28.075 TL olarak açıklandı. Bu rakam, daha önce 27.500- 28.000 TL bandında olabileceğini ifade ettiğimiz beklentilere oldukça yakın gerçekleşti. Asgari ücretin netleşmesiyle birlikte şimdi asıl soru şu:
-1 Ocak’tan itibaren emekli ve memur maaşları ne olacak?
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLUR?
-En düşük emekli aylığı 19 bin liraya yaklaşabilir. Bugün Türkiye’de milyonlarca emekli, 16.881 TL olan en düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalışıyor. Mevcut ekonomik koşullar, kira ve gıda başta olmak üzere temel harcamalardaki artışlar dikkate alındığında bu tutarın sürdürülebilir olmadığı açık.
EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI
-Benim beklentim, herhangi bir ek iyileştirme yapılmaması hâlinde en düşük emekli aylığının 18.900 – 19.000 TL bandına yükselmesi yönünde. Ancak bu artış dahi emeklilerin alım gücünü korumaya yetmeyecek.
2026 Ocak dönemi için öngörüm:
-SSK ve Bağkur emeklileri: %12,3
-Memur ve memur emeklileri: %18,7 civarında bir artış
MEMUR ZAMMI NİYE YÜKSEK
-Bu noktada “memurlar neden daha yüksek artış alıyor?” sorusu sıkça soruluyor. Burada kritik nokta, artışın kalıcı bir avantajdan değil, toplu sözleşme kaynaklı dönemsel farktan doğuyor olmasıdır.
-Erdursun, Ocak 2026'da memur lehine, Temmuz 2026'da SSK-Bağ-Kur lehine bir tablo oluşacağını belirtti.